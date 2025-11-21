E’ tornata a Cremona dopo 13 anni la Conferenza Nazionale dei Presidenti FIAB, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. Una tre giorni tra l’Aula Magna della sede di Cremona del Politecnico e la Sala Maffei della Camera di Commercio dedicata al cicloturismo e alla mobilità attiva.

Presenti oltre 130 Presidenti e delegati provenienti da tutta Italia. Tre giorni di incontri e confronti su tematiche di grande rilevanza. Tra i temi, il boom del cicloturismo in Italia e Velo-City 2026, evento mondiale che per la prima volta sbarcherà in Italia, a Rimini.

Il Presidente Nazionale FIAB Luigi Menna ha spiegato: “Ormai il cicloturismo è parte integrante del turismo, quindi non si può più parlare di turismo di nicchia. Nel 2023 il fatturato è stato di 5 miliardi di euro, quasi 10 miliardi di euro nel 2024 e nel 2025 raggiungeremo ben altri livelli. E’ importante ricordare che dopo 35 anni la manifestazione Velo-City si terrà in Italia, a Rimini. Si tratta del summit di tutta la ciclabilità mondiale: i principali attori di tutto il mondo si riuniscono in un unico luogo per parlare di ciclabilità, di cicloturismo, di bicicletta”.

Tra gli argomenti in scaletta anche la nona edizione di Comuni Ciclabili, che ha già raccolto l’adesione di circa 180 Comuni italiani, ma per ora non di Cremona.

A riguardo il Presidente FIAB Cremona Piercarlo Bertolotti ha dichiarato: “Su Cremona ci stiamo lavorando, già da molto tempo. Comuni Ciclabili è una nostra creatura, nel senso che grazie alla collaborazione con i Comuni noi offriamo una valutazione di tutto quello che è stato fatto nelle città per renderle più vivibili, più ciclabili e più facili da percorrere, soprattutto per quelle persone che usano la bicicletta come mezzo di trasporto per andare a lavorare o per andare a scuola”.

