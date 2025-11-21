Ultime News

21 Nov 2025 "Tragudia" di Serra apre
la stagione di Prosa al Ponchielli
21 Nov 2025 Il caso di Arianna: già trasferita
con i cani in una casa provvisoria
21 Nov 2025 "Il sociale al centro": Piloni
in visita a due realtà cremonesi
21 Nov 2025 Conferenza nazionale presidenti
Fiab: tre giorni di incontri
21 Nov 2025 Inaugurata la casa di comunità
Fontana: “Risposta a nuovi bisogni”
Forum Distribuzione Moderna, cambiano i comportamenti di consumo degli italiani

MILANO (ITALPRESS) – In uno scenario caratterizzato dall’incertezza, dai cambiamenti sociali e demografici, dalle innovazioni tecnologiche e dalle nuove sfide che derivano dal mutevole contesto internazionale, il retail moderno affronta continue trasformazioni, mantenendo un ruolo importante per le persone, i territori e l’economia del Paese. Questi i temi al centro del primo “Forum della Distribuzione Moderna 2025 – Il retail nell’economia del Paese. Mercati, tecnologia e società” che si è svolto a Milano, organizzato da Federdistribuzione.
