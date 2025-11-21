Mobilità sanitaria, Fnomceo “Servono risorse contro le disuguaglianze”

ROMA (ITALPRESS) – Un fenomeno in crescita quello della mobilità sanitaria, con centinaia di migliaia di persone che ogni anno si trasferiscono dal Sud al Nord della penisola per ricevere prestazioni e assistenza in regioni come la Lombardia, il Veneto e l’Emilia-Romagna. L’Agenas con i suoi dati fotografa un’Italia a due velocità. Per Filippo Anelli, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri (Fnomceo) “servono risorse per ridurre le disuguaglianze tra le regioni in termini di personale e strutture”.

