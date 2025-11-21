Schifani “La Sicilia cresce e salvaguardia il patrimonio ambientale”





PALERMO (ITALPRESS) – “Un segnale importante, ringrazio l’Assessore Savarino per questa iniziativa che dà il senso di una regione che cresce, ma non soltanto finanziariamente, ma cresce sotto il profilo imprenditoriale che coniuga l’esigenza di crescita finanziaria con quella di maggiore tutela dell’ambiente. Coniugare dei valori, valori dell’interesse e del profitto, ma anche un ambiente da salvaguardare per noi e per i nostri figli. Io credo che la Sicilia stia vivendo un momento effettivamente molto importante di crescita sociale, ma anche morale”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani a margine della cerimonia per il conferimento del Premio Custode dell’ambiente. pc/mca3 (Fonte video: Regione Siciliana)

