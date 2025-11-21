Schlein “Il Ponte sullo Stretto è saltato ma non lo dicono, progetto dannoso”





NAPOLI (ITALPRESS) – “L’altro giorno avete visto tutti quanti saltare sul palco del centrodestra. L’ho trovata un’immagine un po’ vintage, ma devo dire che è ancora più vintage avere rispolverato a quattro giorni dalle elezioni il condono edilizio del 2003 di Silvio Berlusconi. L’altra cosa che è saltata, anche se non lo dicono, è quel progetto sbagliato e dannoso del ponte sullo Stretto di Messina che è stato l’unico vero investimento messo in campo dal governo Meloni”. Lo ha detto la segretaria nazionale del PD Elly Schlein, a Napoli, a margine dell’evento di chiusura di campagna elettorale del candidato di centrosinistra alle regionali in Campania Roberto Fico. “13 miliardi di risorse – ha aggiunto – tutte concentrate lì, togliendo risorse alle strade, ai punti, alle ferrovie, alla mobilità dei cittadini anzitutto calabresi e siciliani”. xm9/vbo/mca1

© Riproduzione riservata