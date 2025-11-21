Ultime News

Cultura

Sogno di una notte di mezza estate
Versione musical a Soresina

Il cast del musical

Sogno di una notte di mezza estate, una delle più famose commedie di Shakespeare diventa un musical, realizzato da artisti cremonesi. Una nuova versione dell’opera sarà in scena sul palco del Teatro Sociale di Soresina sabato 22 novembre alle 20.30. Dai tempi della sua riscoperta nel XIX secolo, l’opera riempie i teatri di tutto il mondo, venendo costantemente riadattata ai tempi correnti sia sul palco sia davanti alla cinepresa. Ad oggi, risulta essere tra le opere shakespeariane più rappresentate in assoluto, dividendo il primato con Hamlet, Romeo and Juliet e Macbeth. La versione sperimentale di OnStage Company è una commedia musicale corredata di 15 brani originali e un corpo di ballo di 13 elementi che si accompagna alle vicissitudini dei personaggi, mantenuti inalterati come l’intreccio e la suddivisione in cinque atti.
Il musical è scritto e diretto da Laura Diomede, le musiche sono di Francesco Lazzari, le liriche di Simone Bodini.
I biglietti sono in vendita su www.webtic.it

