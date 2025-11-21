Ultime News

Cronaca

Svaligiata la Profumeria Ph5,
in pieno centro cittadino

La profumeria Ph5 di Cremona dopo il furto notturno

Furto nella notte alla profumeria Ph5 di Piazza Roma, a Cremona.

Una razzia di prodotti, portata a termine in pochi istanti. I ladri hanno manomesso l’impianto di sicurezza, forzato la porta d’ingresso e poi ripulito gli scaffali di profumi, tester e altro.

Davanti agli occhi dei titolari, venerdì, quel che resta di un assalto furtivo. Dalle prime ricostruzioni, i malviventi si sarebbero avvicinati al negozio in gruppo e nell’arco di pochi minuti avrebbero compiuto il furto scassinando l’ingresso e rubando i prodotti in vendita. Sarebbero poi fuggiti a bordo di un furgone.

Un colpo studiato e portato a termine con rapidità, in un periodo di avvicinamento alle festività che rende ancor problematica la conta dei danni per il negozio, ubicato in pieno centro cittadino.

Sconvolti i titolari: “Hanno portato via tutto, profumi, tester. Sono rimasti solo scaffali vuoti. E tra poco entreremo nelle festività natalizie… un disastro”.

Al vaglio della Polizia Scientifica, che ha raccolto elementi e testimonianze, anche le immagini delle telecamere a circuito chiuso presenti nei dintorni del negozio. Ruolo determinante nella ricostruzione della vicenda dovrebbe averlo anche la videosorveglianza dei giardini di Piazza Roma.

