Tg News – 21/11/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Piano di pace Ucraina, Zelensky “Siamo a un bivio”
– Meloni a Johannesburg per il G20
– Raid israeliani a Rafah, uccisi 5 militanti di Hamas
– Violenza sulle donne, polemiche su ministri Nordio e Roccella
– Famiglia nel bosco, portati via i tre figli
– Medicina, studenti pronti al ricorso collettivo contro il test
– Sanità, rischio organico dimezzato in un Pronto Soccorso su 4
– Clima, oltre 30 Paesi minacciano di bloccare bozza accordo Cop 30
– Banca del Fucino a sostegno dell’arte, restaurata “La Visitazione” a L’Aquila
– Previsioni 3B Meteo 22 Novembre
