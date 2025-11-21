Ultime News

21 Nov 2025 "Tutto accade se tu lo vuoi":
presentato il libro di Feroldi
21 Nov 2025 "Tragudia" di Serra apre
la stagione di Prosa al Ponchielli
21 Nov 2025 Il caso di Arianna: già trasferita
con i cani in una casa provvisoria
21 Nov 2025 "Il sociale al centro": Piloni
in visita a due realtà cremonesi
21 Nov 2025 Conferenza nazionale presidenti
Fiab: tre giorni di incontri
Video Pillole

Tg News – 21/11/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Piano di pace Ucraina, Zelensky “Siamo a un bivio”
– Meloni a Johannesburg per il G20
– Raid israeliani a Rafah, uccisi 5 militanti di Hamas
– Violenza sulle donne, polemiche su ministri Nordio e Roccella
– Famiglia nel bosco, portati via i tre figli
– Medicina, studenti pronti al ricorso collettivo contro il test
– Sanità, rischio organico dimezzato in un Pronto Soccorso su 4
– Clima, oltre 30 Paesi minacciano di bloccare bozza accordo Cop 30
– Banca del Fucino a sostegno dell’arte, restaurata “La Visitazione” a L’Aquila
– Previsioni 3B Meteo 22 Novembre
