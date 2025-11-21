Video Pillole
Tg Sport – 21/11/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Gattuso “Irlanda del Nord alla nostra portata, ci giochiamo tutto”
– Derby di gelo e orgoglio, San Siro attende fiocchi e scintille
– Troppo Hapoel per l’Olimpia, crolla Milano al Forum
– Norris davanti a tutti nelle FP2 di Las Vegas, Ferrari bene con Leclerc
– Patrizio Oliva “Sport fondamentale per i ragazzi, è uno strumento educativo”

