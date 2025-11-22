Ultime News

Video Pillole

Cop30, Pichetto “Ue può dirsi soddisfatta”

BELEM (BRASILE) (ITALPRESS) – “Il mondo è cambiato tantissimo rispetto anche a solo un anno fa, c’è un quadro di posizioni a livello internazionale che incidono fortemente sulle scelte climatiche. L’Europa su queste tematiche è sempre stata la startup, la più ambiziosa, ma può dirsi soddisfatta”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, prima della votazione del documento finale alla plenaria della Cop30, a Belem, in Brasile.

