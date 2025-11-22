Ultime News

22 Nov 2025 Festival Pasolini, secondo
appuntamento al Ponchielli
22 Nov 2025 Fondazione Sospiro, nuovi
fondi per "Cammini Creativi"
22 Nov 2025 Nicola: "Siamo testardi e possiamo
creare dei fastidi alla Roma"
22 Nov 2025 Carcere, record storico
di sovraffollamento: 609 detenuti
22 Nov 2025 Polizia Locale, controlli notturni
straordinari: 75 veicoli ispezionati
Video Pillole

Dermatoscopia, la lente che salva la pelle

MILANO (ITALPRESS) – Nel corso di “SkinLongevity”, magazine televisivo dell’agenzia Italpress, Antonino Di Pietro intervista Iris Zalaudek, professoressa ordinaria di Malattie Cutanee e Veneree presso l’Università degli Studi di Trieste, direttrice dell’Unità di Coordinamento Operativo Dermatologia e Centri Malattie Sessualmente Trasmesse/HIV all’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina di Trieste. La dermatoscopia uno degli argomenti del colloquio.

sat/gsl

