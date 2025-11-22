Ultime News

22 Nov 2025 Ornella Vanoni: l'amore per Cremona
e il film con Tognazzi
22 Nov 2025 Il Museo del Violino "luogo della
musica": il progetto PlaceMUS XR
22 Nov 2025 Desertificazione commerciale,
Badioni: "Serve un cambio di passo"
22 Nov 2025 In Cattedrale l’ultimo saluto
a mons. Giuseppe Perotti
22 Nov 2025 "Regala un albero": i Maestri
del lavoro scelgono Cella Dati
Deteneva illegalmente uno scimpanzé in casa nel Siracusano, denunciato

CATANIA (ITALPRESS) – I Carabinieri del Nucleo CITES di Catania, insieme ai militari di Cassibile ed al personale veterinario dell’Asp di Siracusa, nel corso di un controllo presso l’abitazione privata di un cittadino maltese con residenza in Italia, hanno scoperto che deteneva, senza alcuna autorizzazione, un esemplare di Scimpanzé. L’animale è inserito fra le specie pericolose per la salute e l’incolumità pubblica e fra quelle ad alto rischio estinzione, tutelate dalla normativa CITES, convenzione sul commercio internazionale di specie selvatiche minacciate di estinzione. L’uomo è stato denunciato per maltrattamento e detenzione illecita. vbo/mca1
(Fonte video: Carabinieri CITES)

