Una gara da 10km con partenza e arrivo al Parco delle Colonie Padane in via del sale 60. Domenica torna la “5 Porte“, tra le più famose corse podistiche della città del torrazzo. Non mancheranno modifiche e rallentamenti della viabilità per tutta la mattina, il percorso si snoda infatti dentro e fuori il centro cittadino. Da regolamento la gara verrà considerata conclusa dopo le ore 11:00.

La corsa partirà dal Parco delle Colonie Padane e dopo tutto via lungo Po Europa, interesserà viale Po e via Massarotti, due punti nevralgici della circolazione cittadina. In viale Po sono affissi da qualche giorno i cartelli che segnalano possibili modifiche alla viabilità tra le 8:00 e le 12:00, tra chiusure parziali e complete questi saranno tra i punti più critici della circolazione.

I runners alla fine di via Massarotti si sposteranno in Santa Tecla per poi imboccare via Bissolati, via Carnevali e via Ruggero Manna. Corso Vittorio Emanuele sarà il protagonista del quarto chilometro, prima di portare la gara in corso Giuseppe Verdi, Corso Campi e via Garibaldi per tutto il quinto chilometro.

Al sesto chilometro la gara si sposterà in Viale Trento Trieste, altro punto nevralgico della circolazione cittadina. La gara entrerà nel suo tratto finale dopo via Decia e via Tofane (settimo chilometro) quando i podisti passeranno in via Gaspare Pedone, via Santa Maria in Betlem e via Cadore. Per gli ultimi due chilometri la gara tornerà alle colonie padane passando da via del Sale.

