Ultime News

22 Nov 2025 Piloni: "Autonomia? La destra conosce
solo quella nella propaganda"
22 Nov 2025 Orsoni e Gerevini: "L'alimentazione
è importante come l'allenamento"
22 Nov 2025 Domenica la gara delle 5 porte:
modifiche alla viabilità cittadina
22 Nov 2025 Carcere, il musical “La matita di Dio”
per detenuti e personale
22 Nov 2025 Sgroi, ex sindaco di Rivolta
a processo il 12 dicembre
Video Pillole

Mattarella “Piano Mattei un avanzamento nella collaborazione tra Ue e Africa”

PADOVA (ITALPRESS) – “L’investimento in Africa per il suo sviluppo è di primario rilievo per la nostra Europa. Il futuro dei due continenti e dei loro popoli è necessariamente e sempre di più fortemente connesso”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Padova, in occasione del meeting annuale di Medici con l’Africa – Cuamm, per il 75^ anniversario della fondazione del Collegio Universitario Aspiranti e Medici Missionari. “Il Piano Mattei è un avanzamento nel percorso, un foro operativo di coinvolgimento e di collaborazione”, ha aggiunto il capo dello Stato.

sat/mca1
(Fonte video: Quirinale)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...