22 Nov 2025 Ornella Vanoni: l'amore per Cremona
e il film con Tognazzi
22 Nov 2025 Il Museo del Violino "luogo della
musica": il progetto PlaceMUS XR
22 Nov 2025 Desertificazione commerciale,
Badioni: "Serve un cambio di passo"
22 Nov 2025 In Cattedrale l’ultimo saluto
a mons. Giuseppe Perotti
22 Nov 2025 "Regala un albero": i Maestri
del lavoro scelgono Cella Dati
Medicina Top – 22/11/2025

MILANO (ITALPRESS) – Protesi d’anca, ernie addominali e cambiamento climatico: sono i temi della sessantottesima puntata di Medicina Top. Marco Klinger intervista Filippo Randelli, direttore dell’Unità Operativa Complessa dell’Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano; Stefano Bona, responsabile della sezione di Chirurgia Generale e Day Surgery dell’Unità Operativa di Chirurgia Generale e Digestiva dell’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano (Milano); Paola Mercogliano, presidente della Società Italiana per le Scienze del Clima (SISC).
