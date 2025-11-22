Ultime News

22 Nov 2025 Da Cremona a Curaçao: "Che festa
per la qualificazione al Mondiale!"
22 Nov 2025 ArteAssieme, arte e inclusività
sociale al via a S.Agostino
22 Nov 2025 Meteo, lunedì arriva il gelo
dalla Groenlandia: neve in Pianura
22 Nov 2025 Vardy e Ranieri, leggende Foxes:
la loro reunion è rimandata
22 Nov 2025 Premio letterario Città di Cremona
Vince Aurora Fappani del Manin
Cronaca

Meteo, lunedì arriva il gelo
dalla Groenlandia: neve in Pianura

La neve – che ha già iniziato a scendere in questo novembre – è pronta a imbiancare ancora l’Italia e anche la Pianura Padana.  Secondo il Meteo.it infatti tra domenica e lunedì sono previste altre nevicate a bassa quota.

Domenica 23 novembre il cielo sarà sereno ma attenzione, soprattutto nelle prime ore della giornata e al Centro-Nord, alle gelate. Da segnalare il rischio ghiaccio proprio tra Sabato notte e Domenica mattina, anche in pianura. Alcune grandi città si sveglieranno con valori quasi polari: si prevedono a Milano -5°, a Cremona -3° per poi salire di quota e arrivare a Bolzano -10°a Bolzano.

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...