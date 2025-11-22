Cronaca
Meteo, lunedì arriva il gelo
dalla Groenlandia: neve in Pianura
La neve – che ha già iniziato a scendere in questo novembre – è pronta a imbiancare ancora l’Italia e anche la Pianura Padana. Secondo il Meteo.it infatti tra domenica e lunedì sono previste altre nevicate a bassa quota.
Domenica 23 novembre il cielo sarà sereno ma attenzione, soprattutto nelle prime ore della giornata e al Centro-Nord, alle gelate. Da segnalare il rischio ghiaccio proprio tra Sabato notte e Domenica mattina, anche in pianura. Alcune grandi città si sveglieranno con valori quasi polari: si prevedono a Milano -5°, a Cremona -3° per poi salire di quota e arrivare a Bolzano -10°a Bolzano.
© Riproduzione riservata