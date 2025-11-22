Alimentazione, sport ed esperienze di vita. all’Iris Family Day organizzato da Iris Bio e Medea Odv. Riccardo Orsoni, atleta olimpico di marcia e la eptatleta olimpica Sveva Gerevini sono stati i protagonisti della giornata. I due hanno dialogato con la nutrizionista Angelica Varchetta raccontando storie e dando consigli raccolti in questi anni da atleti olimpici. A moderare l’incontro la giornalista di CR1 Cristina Coppola.

Per un atleta quindi l’alimentazione è importante quanto l’allenamento puntualizza Riccardo Orsoni: “Per me è importante come l’allenamento, se non a volte di più, ma nel senso che comunque l’allenamento e l’alimentazione rientrano in un ciclo che tu ripeti ovviamente a ogni giorno, 24-7, quindi è chiaro che se tu metti la benzina buona dentro il motore, il motore gira forte, giri forte, ti alleni bene, sei più contento; quindi, comunque è un ciclo vizioso positivo”.

La vera sfida è quella di gestire sgarri e pasti liberi, racconta Sveva Gerevini: “Ogni tanto diventa difficile, ma sono sicura che imparare a cucinare, farlo bene preparando anche cose sane e buone, ci dà ogni giorno delle piccole soddisfazioni. Poi quello sgarro ogni tanto ci sta, quella voglia che ogni tanto ci prende, basta farla nel momento giusto e nella modalità giusta”.

Da parte di Iris Bio, la soddisfazione di fare educazione alla nutrizione con atleti del territorio, spiega Linda Casani, referente commerciale dell’azienda: “Per noi è stato molto importante perché sono due atleti del territorio, Sveva è di Cremona, Riccardo è di Piadena, avere loro come Ambassador per noi è stato davvero un orgoglio. Mangiare biologico è veramente importante perché è prevenzione per la salute, non è solo gusto, ma è anche pensare e volersi bene”.



