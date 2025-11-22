Una manifestazione sportiva ed educativa promossa dall’Associazione Italiana Cultura e Sport Comitato Provinciale di Cremona e con il supporto nell’organizzazione della Provincia di Cremona per combattere la violenza di genere con la partecipazione degli studenti del liceo Torriani.

“Parete di Genere”, questo il nome della manifestazione che riunisce due discipline sportive, quella del Padel con un torneo alla Canottieri Flora e del Nordic Walking con un gruppo di camminatori partiti dalle Colonie Padane per raggiungere il luogo del torneo. Due attività quindi per sfruttare lo sport come mezzo educativo.

Renato Bandera, Segretario Organizzativo Aics Cremona: “Oggi è un giorno cruciale perché il 22 novembre precede il 25, che è giornata internazionale contro la violenza sulle donne. È una questione educativa, parte dalle famiglie, parte dalla scuola, parte da tutti i luoghi di aggregazione, e anche dallo sport, soprattutto dopo l’obbligo di dotare ogni associazione sportiva dilettantistica del Safe Guarding Office, che è il controllore che non avvengano discriminazioni, può giocare un ruolo importantissimo su questo terreno”. Pina Bova, Provincia di Cremona e organizzatrice della camminata di nordic walking: “Abbiamo riunito i due gruppi principali di Cremona del Nordic Walking, delle istruttrici Paola Bergamaschi e Debora Ghisolfi, insieme al gruppo del Marathon, ma anche dalla cittadinanza che ha camminato insieme a noi senza bacchette. Pensavamo a una trentina di persone, alla fine siamo oltre 50, con la guida del presidente Mariani e della provincia di Cremona che ha voluto esserci”.

Al termine dello svolgimento delle due attività sportive un flash mob degli studenti del liceo che hanno eseguito un rito civile antiviolenza.

Lorenzo Scaratti

