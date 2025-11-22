“Otto anni dopo il referendum sull’autonomia, la giunta lombarda ci presenta un’altra rata di un’operazione costata ai cittadini circa 50 milioni di euro. L’ultima novità è che vuole sbarazzarsi di 9.000 voting machine e 1.200 audit kit, utilizzati nel referendum del 2017 e oggi ormai totalmente obsoleti, mettendoli a disposizione di chiunque sia disposto a venirseli a prendere.” Lo dichiara il consigliere regionale Matteo Piloni, facendo riferimento al decreto N.16773 della Direzione centrale Pnrr, Olimpiadi e Digitalizzazione di Regione Lombardia del 21 novembre.

“Acquistate nel 2017, consegnate e poi restituite da scuole, enti e associazioni, le voting machine non sono più aggiornabili dal punto di vista operativo. In altre parole: non servono a nulla. E infatti la Regione cerca di liberarsene mettendole a disposizione ‘con oneri di ritiro a proprio carico’.” Per Piloni, questo epilogo “racconta meglio di qualunque altro elemento cosa sia stata la retorica dell’autonomia della destra lombarda: un enorme investimento propagandistico, concluso con migliaia di dispositivi inutilizzabili che oggi vengono regalati pur di svuotare i magazzini.”

“A ben vedere, l’unica autonomia che questa giunta ha prodotto – aggiunge Piloni – è quella sanitaria: nel senso che ti curi in autonomia…pagando caro, di tasca tua. L’alternativa è aspettare mesi, quando non anni, in fila, nelle liste d’attesa. Su questo – e su tutto il resto – la destra continua a dimostrarsi semplicemente inadeguata.”

