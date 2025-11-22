Secondo appuntamento del Festival Pasolini al Ponchielli, dal titolo “Stringo un patto con te, Ezra Pound”.

Un dialogo tra Filippo Raglio e Giulio Solzi Gaboardi (presidente Società dei Militi), con al centro il tema dell’incontro per esplorare il legame tra i due poeti eretici: la modernità di Ezra Pound e l’Italia inquieta di Pasolini. Un confronto sulla parola come strumento di libertà e di resistenza linguistica.

Un incontro per rileggere il rapporto tra Pasolini ed Pound, due figure irregolari e visionarie della poesia del Novecento. Nel foyer un pubblico di tutte le età ha seguito l’incontro, secondo di tre conferenze dedicate proprio a Pasolini.

La rassegna si concluderà il 30 novembre con “Cronaca di un amore. Pasolini e Maria Callas”, dedicato a uno dei legami più intensi e sfuggenti nella vita del regista: il rapporto umano, artistico e spirituale con la Divina, musa e interprete della Medea cinematografica. Interverranno il critico d’opera Alberto Mattioli e il compositore Davide Tramontano, con la moderazione di Francesco Paolo Truglia.

L’appuntamento sarà anche l’occasione per presentare la nuova opera lirica “Cronaca di un amore. Callas e Pasolini”, commissionata dalla Fondazione Teatri di Piacenza su libretto di Mattioli e musiche di Tramontano. Il debutto mondiale è previsto al Teatro Municipale di Piacenza il 27 marzo 2026.

Lorenzo Scaratti

© Riproduzione riservata