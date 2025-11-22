Ultime News

22 Nov 2025 Piloni: "Autonomia? La destra conosce
solo quella nella propaganda"
22 Nov 2025 Orsoni e Gerevini: "L'alimentazione
è importante come l'allenamento"
22 Nov 2025 Domenica la gara delle 5 porte:
modifiche alla viabilità cittadina
22 Nov 2025 Carcere, il musical “La matita di Dio”
per detenuti e personale
22 Nov 2025 Sgroi, ex sindaco di Rivolta
a processo il 12 dicembre
Video Pillole

Ucraina, Tajani “L’Europa deve essere protagonista dell’accordo di pace”

TORINO (ITALPRESS) – “E’ importante che si continui a lavorare con la diplomazia per raggiungere un cessate il fuoco e una pace lunga che garantisca la sicurezza e l’indipendenza dell’Ucraina. L’Europa deve essere protagonista di questo accordo e non potrebbe che essere così”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine degli Stati generali del Commercio Internazionale organizzati da Forza Italia a Torino.

