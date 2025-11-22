Cremonese-Roma di domenica allo Zini – fischio d’inizio ore 15:00, stadio esaurito – non sarà solo neopromossa contro capolista. Sarà una sfida ricca di fascino anche per i romanzieri di sport.

Perché Cremo-Roma sarà la prima volta di Jamie Vardy contro Claudio Ranieri, due protagonisti di una delle favole più incredibili del calcio moderno. Attaccante grigiorosso l’inglese di Sheffield, consigliere senior giallorosso l’ex mister, si sfideranno per la prima volta dopo la loro scalata con il Leicester del 2016. Con il dirigente della Lupa che però non sarà a Cremona: è reduce da un intervento al ginocchio che lo terrà lontano da via Persico.

La gara di domenica sarà comunque un duello a distanza tra chi, quasi un decennio fa, firmò la più incredibile ascesa del calcio inglese. Tutti ricordano la stagione 2015‑16, quando il Leicester City, guidato da Ranieri, sorprendeva il mondo vincendo la Premier League e Vardy diventava l’eroe delle Foxes con gol decisivi e imprese indimenticabili. Quella squadra dimostrò che nel calcio nulla è impossibile, e l’alchimia tra allenatore e attaccante fu alla base di quella leggendaria scalata.

Oggi il contesto è completamente diverso. Vardy, a 38 anni, veste la maglia della Cremonese e porta in Serie A tutta l’esperienza accumulata negli anni: due gol all’attivo, una devozione totale alla causa grigiorossa. Il suo arrivo all’ombra del Torrazzo non è stato solo un colpo mediatico: Vardy è diventato subito un punto di riferimento per i compagni e un’arma in più per la lotta alla salvezza. “Voglio far ricredere gli scettici”, diceva a settembre, all’Auditorium Arvedi del Museo del Violino, smarcandosi con tutta la sua classe da domande sull’ex mentore Ranieri.

Il dirigente della Roma e manager di quel Leicester da leggenda, dal canto suo, non siede più in panchina come allora: in giallorosso ricopre il ruolo di responsabile tecnico e consulente della proprietà, influenzando le scelte strategiche e di mercato e mettendo a frutto tutta la sua esperienza.

L’incontro sul campo tra Vardy e Ranieri dovrà essere rimandato al match di ritorno all’Olimpico, ma la sfida (a distanza) di domenica tra le due colonne dello scudetto delle Foxes ha comunque catturato la curiosità di tutti: tifosi, media nazionali ed internazionali. Tantissimi i titoli dedicati all’incrocio da libro cuore. Anche per questo, Cremo-Roma, avrà una eco romantica che farà vibrare i cuori d’Oltremanica.

