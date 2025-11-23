Dal 25 novembre 2025 la Fnp Pensionati Cisl Asse del Po attiverà un nuovo recapito di assistenza nel comune di Castelverde. Il servizio sarà ospitato presso lo sportello Urp, situato al piano terra del Municipio, e rappresenterà un punto di riferimento stabile per i cittadini che necessitano di supporto nelle principali pratiche previdenziali, fiscali e socioassistenziali.

Gli operatori Fnp Cisl saranno presenti ogni secondo e quarto martedì del mese, dalle ore 10:00 alle ore 12:30. Per il mese di dicembre, gli sportelli saranno attivi martedì 9 e martedì 23, sempre nella stessa fascia oraria.

Il nuovo recapito offrirà assistenza su pensioni, invalidità, reversibilità, assegno unico, disoccupazione, successioni, contratti e dichiarazioni fiscali, grazie alla collaborazione con Inas, Cisl e Caf Cisl. L’obiettivo è garantire un servizio vicino alle persone, capace di rispondere con competenza alle esigenze del territorio e di accompagnare i cittadini nella gestione delle pratiche quotidiane.

La Fnp Cisl Asse del Po conferma il proprio impegno nel rafforzare la sua presenza nei comuni della provincia, ampliando le possibilità di accesso ai servizi e promuovendo un rapporto diretto, umano e costante con la comunità.

Per informazioni è possibile rivolgersi alla sede di Cremona, in via Dante 121, al numero 0372/413426 o al cellulare 366/4799691 (riferimento Pedroni), oppure scrivere all’indirizzo fnp.assedelpo@cisl.it.

