23 Nov 2025 A Castelverde nuovo servizio di
assistenza Fnp Pensionati Cisl
23 Nov 2025 Baschirotto: "Gara equilibrata,
la differenza sta negli episodi"
23 Nov 2025 Violenza sulle donne, le iniziative
di sensibilizzazione della Questura
23 Nov 2025 Ancora scintille al Dlf:
“Rottura di un patto di fiducia”
23 Nov 2025 Cremonese, la Roma
cala il tris allo Zini: 1-3
Cina, il parco nazionale del Panda Gigante santuario della biodiversità

Il Parco Nazionale del Panda Gigante della Cina protegge circa 1.340 panda giganti selvatici e funge anche da santuario per oltre 8.000 altre specie rare e simpatriche. Durante la Global Panda Partners Conference 2025 (GPP), appena conclusa, i principali esperti hanno riconosciuto l’approccio scientifico della Cina alla conservazione dei panda. (XINHUA/ITALPRESS)
(Fonte video: Xinhua)
