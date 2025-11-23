Cina, il parco nazionale del Panda Gigante santuario della biodiversità





Il Parco Nazionale del Panda Gigante della Cina protegge circa 1.340 panda giganti selvatici e funge anche da santuario per oltre 8.000 altre specie rare e simpatriche. Durante la Global Panda Partners Conference 2025 (GPP), appena conclusa, i principali esperti hanno riconosciuto l’approccio scientifico della Cina alla conservazione dei panda. (XINHUA/ITALPRESS)

(Fonte video: Xinhua)

mec/abr/

© Riproduzione riservata