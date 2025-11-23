Terza sconfitta consecutiva per la Cremonese che, al rientro dalla sosta, perde 3-1 allo Zini contro la Roma. In gol per i giallorossi Soule, Ferguson e Wesley. Per i giallorossi in gol Folino.

I grigiorossi partono bene, aggrediscono la partita, e al minuto 12 si rendono pericolosi con Payero, che sfrutta la sponda di Vardy e calcia col mancino da fuori, ma il suo tiro termina di poco a lato. Al 15’ spettacolare scambio tra Vardy e Bonazzoli che libera quest’ultimo alla conclusione, ma Svilar si allunga e compie un intervento miracoloso. Due minuti dopo però gli ospiti passano: Soule aggancia al limite dell’area e col mancino trova l’angolino giusto per l’1-0. La Cremo accusa il colpo, e poco dopo, incassa il raddoppio: Baldanzi si libera di Baschirotto e calcia, sulla respinta di Audero si fionda Pellegrini che mette dentro il 2-0, ma partendo da posizione irregolare. La rete viene annullata. Al 30’ Payero sfreccia sulla destra e serve Vandeputte che calcia a botta sicura all’altezza del dischetto, Svilar para e mette sul palo, la palla torna in campo e il belga ci riprova, trovando ancora il portiere giallorosso sulla sua strada. Al 39’ incursione di Soule sulla destra e palla a rimorchio per Pellegrini che calcia tutto solo, ma Audero compie un miracolo e mette in corner. A ridosso della fine del primo tempo, Barbieri calcia, Mancini tocca con la mano in area. Il direttore di gara prima assegna il penalty per i grigiorossi, poi dopo check al Var torna sui suoi passi e revoca il calcio di rigore.

La ripresa si apre con un “colpo di petto” di Mancini su punizione di Pellegrini che sfiora il palo di Audero. Al 59’ Wesley pesca Soule tutto solo, ma l’argentino col mancino mette largo. Al 65’ gli ospiti raddoppiano: Audero sbaglia l’intervento in uscita, la palla arriva a Ferguson che col destro trova il 2-0. Al 68’ la Cremo reagisce grazie all’invenzione di Vazquez, che trova Bonazzoli con un passaggio filtrante, ma il 90 grigiorosso per poco non trova la rete. Sul cambio di fronte Wesley viene lanciato in campo aperto e, a tu per tu con Audero, lo batte con un pallonetto per il 3-0. Nel finale qualche rotazione per la Cremo, con l’ingresso in campo di Sanabria e Folino. Proprio Folino trova il gol del 3-1 con un colpo di testa su corner di Vazquez.

Grigiorossi che, dopo la sconfitta contro i giallorossi, restano fermi a quota 14 punti. Prossimo impegno per i ragazzi di Nicola lunedì 1° dicembre in trasferta contro il Bologna.

Simone Guarnaccia

