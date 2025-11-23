Le pagelle di Cremo-Roma:
duelli individuali di alto livello
AUDERO 5,5 – Sbaglia l’intervento in uscita sul gol di Ferguson.
TERRACCIANO 6 – Difende con applicazione, fa il possibile anche nel finale a campo aperto.
BASCHIROTTO 5,5 – Soffre la rapidità di Baldanzi.
BIANCHETTI 5,5 – Impreciso su alcune letture difensive.
BARBIERI 6 – Spinge con convinzione, cala nel finale.
PAYERO 5,5 – Gli manca un pizzico di lucidità nella scelta finale.
VANDEPUTTE 6,5 – Uno dei più pericolosi della Cremo, sfortunato con Svilar nel primo tempo.
BONDO 6 – Duro in mezzo al campo, lotta con un grande giocatore come Konè.
F. MUSSOLINI 5,5 – Avvio timido, cresce col passare dei minuti.
BONAZZOLI 5,5 – Qualche errore nelle scelte, si vede poco.
VARDY 6 – Tanto lavoro sporco per la squadra, non ha occasioni per andare in gol.
PEZZELLA 6 – Gestisce l’out di sinistra nel finale.
VAZQUEZ 6 – Fatica a incidere in una fase difficile della partita.
FOLINO 7 – Trova l’emozionante primo gol in Serie A.
SANABRIA sv
Simone Guarnaccia