Payero e Celik

AUDERO 5,5 – Sbaglia l’intervento in uscita sul gol di Ferguson.

TERRACCIANO 6 – Difende con applicazione, fa il possibile anche nel finale a campo aperto.

BASCHIROTTO 5,5 – Soffre la rapidità di Baldanzi.

BIANCHETTI 5,5 – Impreciso su alcune letture difensive.

BARBIERI 6 – Spinge con convinzione, cala nel finale.

PAYERO 5,5 – Gli manca un pizzico di lucidità nella scelta finale.

VANDEPUTTE 6,5 – Uno dei più pericolosi della Cremo, sfortunato con Svilar nel primo tempo.

BONDO 6 – Duro in mezzo al campo, lotta con un grande giocatore come Konè.

F. MUSSOLINI 5,5 – Avvio timido, cresce col passare dei minuti.

BONAZZOLI 5,5 – Qualche errore nelle scelte, si vede poco.

VARDY 6 – Tanto lavoro sporco per la squadra, non ha occasioni per andare in gol.

PEZZELLA 6 – Gestisce l’out di sinistra nel finale.

VAZQUEZ 6 – Fatica a incidere in una fase difficile della partita.

FOLINO 7 – Trova l’emozionante primo gol in Serie A.

SANABRIA sv

Simone Guarnaccia

© Riproduzione riservata
