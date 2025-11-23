Ultime News

23 Nov 2025 A Stagno la prima di “Zenobia”
un paese intero diventa cinema
23 Nov 2025 Scuola e polizia locale per
dire insieme “no al bullismo”
23 Nov 2025 Benemerenze CONI 2023,
lo sport in festa a Villa Calciati
23 Nov 2025 Truffa: finti sordomuti chiedono
offerte nei centri commerciali
23 Nov 2025 Il cremonese doc Geremia Taino
vince la Gara delle 5 Porte
Video Pillole

Milano rende omaggio a Ornella Vanoni, in migliaia alla camera ardente

MILANO (ITALPRESS) – Milano rende omaggio a Ornella Vanoni, scomparsa la notte del 21 novembre all’età di 91 anni. La camera ardente, allestita al Piccolo Teatro Grassi, in via Rovello, ha accolto numerosi cittadini che si sono messi in coda per rendere l’ultimo saluto all’artista fin dalle prime ore del mattino. Un lungo applauso ha salutato l’arrivo del feretro. Secondo le stime del personale del Piccolo Teatro alle 13 di domenica oltre 5mila persone avevano già reso omaggio all’artista.
xh7/abr/mca1

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...