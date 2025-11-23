Ultime News

23 Nov 2025 A Stagno la prima di “Zenobia”
un paese intero diventa cinema
23 Nov 2025 Scuola e polizia locale per
dire insieme “no al bullismo”
23 Nov 2025 Benemerenze CONI 2023,
lo sport in festa a Villa Calciati
23 Nov 2025 Truffa: finti sordomuti chiedono
offerte nei centri commerciali
23 Nov 2025 Il cremonese doc Geremia Taino
vince la Gara delle 5 Porte
Video Pillole

Simona Ventura “Ornella Vanoni era unica, la più grande di tutti”

MILANO (ITALPRESS) – “È stata non solo un’artista di grandezza primaria: era originale e con un patrimonio musicale pazzesco. Ma era anche generosissima, il che non è scontato per un’artista del suo calibro. Era una donna diretta, ironica, ma soprattutto generosissima con le nuove generazioni. Era unica la più grande di tutti. Ci mancherà tantissimo, ma la sua musica è immortale. Domani è un altro giorno è la canzone della mia vita”. Così Simona Ventura all’uscita della camera ardente di Ornella Vanoni allestita in centro a Milano ha reso omaggio all’artista.
xh7/abr/mca1

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...