Martedì 2 dicembre 2025, dalle 17:30 alle 19:30, l’Aula Magna Maffezzoni del “Campus Città di Cremona” ospita un importante momento di formazione gratuita con il seminario “La sicurezza informatica nelle imprese”.

La crescente digitalizzazione rende le organizzazioni più efficienti, ma anche più esposte a rischi cyber che possono compromettere processi, dati e continuità operativa. In questo scenario, la sicurezza informatica diventa un fattore strategico e un requisito fondamentale per la competitività.

Il seminario sarà dedicato alle sfide e alle nuove normative della cybersicurezza nelle imprese (NIS2 e decreto italiano).

L’obiettivo dell’iniziativa è sviluppare competenze utili per analizzare i rischi, comprendere le nuove normative europee e applicare strategie integrate di prevenzione, rilevazione e risposta agli incidenti.

La sicurezza informatica non è più un’opzione: è un vantaggio competitivo.

L’incontro è un’occasione per capire come prevenire, rilevare e gestire le minacce informatiche e per scoprire come la sicurezza possa guidare scelte strategiche e investimenti aziendali.

Relatore Stefano Longari, ricercatore presso il Politecnico di Milano, nel Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria. Ha conseguito il dottorato di ricerca in Ingegneria dell’Informazione nel 2021, con una tesi sulla sicurezza nel settore automotive e nei sistemi di trasporto. Successivamente, ha ampliato i suoi interessi di ricerca ai contesti in cui la sicurezza informatica si intreccia con il mondo fisico, esplorando i sistemi cyber-fisici, l’ingegneria sociale e la loro interazione con la sicurezza informatica. Stefano ha tenuto corsi di master aziendali ed è stato esercitatore in diversi corsi di sicurezza per il Politecnico di Milano, oltre ad aver insegnato un corso di Ingegneria Sociale all’Università Bocconi. È docente di un corso magistrale per il Politecnico di Milano e per l’Università Bocconi intitolato “Human and Physical Aspects of Security,” che tratta delle minacce ai sistemi informatici derivanti dal mondo fisico e sociale. Stefano è autore di diversi articoli scientifici pubblicati in conferenze e riviste internazionali ed è stato relatore e invited speaker in vari convegni nazionali e internazionali.

La partecipazione al seminario è gratuita.

