La Canottieri Baldesio torna da Sabaudia con due argenti che confermano la solidità di un settore agonistico capace di rinnovarsi stagione dopo stagione. Nel weekend dedicato ai Campionati Italiani di gran fondo, che hanno riunito 60 società e quasi mille atleti sul percorso dei 6000 metri, le cremonesi hanno ribadito il loro valore nell’anno in cui hanno hanno vinto il tricolore sulla distanza olimpica.

“Questi risultati confermano la continuità del nostro lavoro e la qualità delle ragazze che stanno crescendo nel vivaio Baldesio – commenta Giancarlo Romagnoli, consigliere e tecnico Canottieri Baldesio -. Vengono da tre titoli italiani e hanno saputo ribadire il loro valore anche in una gara impegnativa come la gran fondo. Siamo orgogliosi di come interpretano ogni appuntamento: con attenzione, impegno e una passione che si traduce in prestazioni solide. E anche i nostri giovani del maschile stanno facendo passi importanti. Non abbiamo preparato questa gara nello specifico perché siamo già in fase di programmazione per il 2026. Abbiamo scelto di utilizzarla per staccare un attimo dall’impegno quotidiano invernale e ripartire con entusiasmo, così da lavorare al meglio per gli appuntamenti del prossimo anno. Questo gruppo ha ancora margini di crescita e siamo convinti che saprà regalarci altre soddisfazioni”.

Nel doppio Under 17 femminile Maria Milanesi ed Emma Caratozzolo hanno chiuso al secondo posto, staccate di tredici secondi dal vertice ma protagoniste di una prova autorevole, in piena continuità con il percorso che le aveva viste conquistare tanti successi durante la stagione estiva. Argento anche per il quattro di coppia Under 17 femminile composto da Irene Barbisotti, Emma Caratozzolo, Maria Milanesi e Delia Mazzoni, brave a mantenere ritmo e lucidità lungo tutto il tracciato per firmare un altro risultato di grande spessore.

Completano il bilancio il tredicesimo posto di Mattia Venturini e Marco Telli nel doppio Under 17 maschile, inserito nella categoria più affollata del programma.

Due medaglie che confermano la qualità delle nuove leve Baldesio, un gruppo che continua a crescere con serietà e a regalare emozioni, mantenendo la società cremonese tra i riferimenti più credibili del panorama agonistico nazionale.

