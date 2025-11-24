Soddisfatti sia gli organizzatori sia le partecipanti alla due giorni sulla prevenzione al tumore al seno che, in collaborazione con la Patologia Mammaria di ASST Cremona, si è svolta a Casalmorano presso il Centro Futuro Salute di Piazza IV Novembre.

Nella serata svoltasi Venerdì 21 novembre il dott. Sergio Aguggini, Vicedirettore dell’Area Donna, ha approfondito il tema della diagnosi precoce, delle nuove possibilità di cura e dei corretti stili di vita che possono contribuire a ridurre il rischio di ammalarsi.

La mattina successiva il dott. Daniele Generali, Direttore della Patologia Mammaria, ha effettuato delle visite alle donne desiderose di prendersi cura della propria salute in modo consapevole e responsabile.

“L’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione e favorire l’accesso a controlli tempestivi è la nostra prima alleata – sottolineano gli Organizzatori di Futuro Salute – perché individuare una patologia in fase precoce può fare davvero la differenza. Attraverso momenti come questo vogliamo sensibilizzare le donne di tutte le età a prendersi cura di sé e diffondere un messaggio di speranza e responsabilità condivisa portando la prevenzione del tumore al seno al centro della Comunità.

Le partecipanti all’iniziativa hanno sollecitato Futuro Salute a ripetere l’iniziativa e, riguardo alle informazioni ricevute dal dott. Aguggini, di valutare la possibilità di coinvolgere le scuole a partire dalla seconda media.

