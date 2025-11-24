Ultime News

24 Nov 2025 Alcol al volante,
due patenti ritirate
24 Nov 2025 Fingono raccolta fondi benefica, ma
intascano i soldi: coppia nei guai
24 Nov 2025 Al Campus Città di Cremona
incontro sulla cybersicurezza
24 Nov 2025 Un premio letterario per i giovani
che valorizzano la Lombardia
24 Nov 2025 Bando "Nuova impresa": in arrivo
altri 4 milioni di euro
Video Pillole

Corecom Sicilia, Peria Giaconia “Massimo impegno per la media education”

PALERMO (ITALPRESS) – Il Corecom Sicilia accelera sul fronte della tutela dei minori e della media education. A confermarlo è il presidente, Andrea Peria Giaconia, che in un’intervista all’Italpress illustra un percorso ormai strutturale di formazione nelle scuole dell’Isola. “Siamo impegnati su mandato dell’Agcom in un’intensa attività di divulgazione nelle scuole siciliane”, afferma Peria Giaconia, ricordando come il tema della sicurezza digitale stia diventando un asset centrale per l’educazione dei più giovani.

xd6/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...