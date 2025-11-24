Ultime News

24 Nov 2025 Schianto in A1 a Casalpusterlengo:
morta una 22enne, sei feriti
24 Nov 2025 San Camillo, il 26 e 27 novembre 
visite urologiche gratuite
24 Nov 2025 Azzanello, in Biblioteca la mostra
del pittore don Angelo Rescalli
24 Nov 2025 Casalmorano, successo per i giorni
di prevenzione del tumore al seno
24 Nov 2025 Dario La Ferla ospite
al Centro Culturale Next
Video Pillole

Cosmetica, la pelle protagonista del libro “Partner in shine” di Alice Di Pietro

MILANO (ITALPRESS) – Si intitola “Partner in shine” il nuovo libro (edito da Piemme) della giornalista e imprenditrice Alice Di Pietro. Un affascinante viaggio che intreccia bellezza, cosmetica e imprenditorialità, con una grande protagonista: la nostra pelle. Intervistata da Italpress, Alice Di Pietro ha rivelato il perché del titolo del suo ultimo lavoro: “Partner in Shine è un tributo a tutte quelle persone che ci rendono migliori e che sono in grado di valorizzare chi siamo veramente, di farci brillare, di tirare fuori la nostra luce”.(ITALPRESS)

