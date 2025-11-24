Ultime News

24 Nov 2025 "Cappuccilli – Patané – Respighi"
Cremona celebra la grande lirica
24 Nov 2025 A Cremona la tassa rifiuti
meno cara d'Italia
24 Nov 2025 Grande partecipazione di studenti
al premio dedicato a Fabio Moreni
24 Nov 2025 Evento al Crit: "Turismo Meeting
Industry, il modello Cremona"
24 Nov 2025 Dlf, società: "Basta falsi allarmi,
è tempo di una nuova fase"
Video Pillole

Ita Airways, all’aeroporto di Fiumicino viaggio nelle eccellenze Dop e Igp

ROMA (ITALPRESS) – Ita Airways ha celebrato, all’Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino, il “Viaggio nelle eccellenze” DOP e IGP italiane. L’iniziativa, promossa in collaborazione con Origin Italia, Fondazione Qualivita e Ministero dell’Agricoltura, è dedicata alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari italiane a Indicazione Geografica, in sinergia con la candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità Unesco.
