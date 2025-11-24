Ita Airways, all’aeroporto di Fiumicino viaggio nelle eccellenze Dop e Igp





ROMA (ITALPRESS) – Ita Airways ha celebrato, all’Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino, il “Viaggio nelle eccellenze” DOP e IGP italiane. L’iniziativa, promossa in collaborazione con Origin Italia, Fondazione Qualivita e Ministero dell’Agricoltura, è dedicata alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari italiane a Indicazione Geografica, in sinergia con la candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità Unesco.

