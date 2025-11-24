Ultime News

24 Nov 2025 Schianto in A1 a Casalpusterlengo:
morta una 22enne, sei feriti
24 Nov 2025 San Camillo, il 26 e 27 novembre 
visite urologiche gratuite
24 Nov 2025 Azzanello, in Biblioteca la mostra
del pittore don Angelo Rescalli
24 Nov 2025 Casalmorano, successo per i giorni
di prevenzione del tumore al seno
24 Nov 2025 Dario La Ferla ospite
al Centro Culturale Next
Video Pillole

La formazione trasforma la qualità delle cure e l’organizzazione del lavoro

ROMA (ITALPRESS) – Formazione continua, innovazione e riabilitazione: è il percorso intrapreso da Villa delle Ginestre, Centro campano nato trent’anni fa e oggi punto di riferimento per l’età evolutiva. Grazie alla collaborazione con Fondimpresa, la struttura ha introdotto tecnologie avanzate come robotica, realtà virtuale e sistemi digitali di monitoraggio che hanno cambiato il rapporto con i pazienti. Un esempio concreto di come la formazione possa trasformare la qualità delle cure e l’organizzazione del lavoro.
abr/mrv

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...