Milano Cortina, Santanchè “Aumento tassa di soggiorno non è atto di ostilità”

MILANO (ITALPRESS) – Sui prezzi dei biglietti delle Olimpiadi e dell’aumento della tassa di soggiorno “onestamente io non credo che sia un atto di ostilità con i grandissimi investimenti che si sono fatti, perché questi eventi sportivi sono anche acceleratori. Pensiamo a tutte le strutture che rimarranno dopo le Olimpiadi quindi è a beneficio delle comunità locali. Non vedo assolutamente niente di ostile”. Così il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, a margine della 27esima edizione di Italia Direzione Nord, in corso presso la Triennale di Milano. xm4/trl/mca3

