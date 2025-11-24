Ultime News

24 Nov 2025 Si è spenta Adriana
Eugenidi, prof. dell'Itis
24 Nov 2025 Bilancio di previsione: progetti
per lo sviluppo e l’innovazione
24 Nov 2025 L'odissea di una 50enne monorene
Asst: condanna e maxi risarcimento
24 Nov 2025 "Cappuccilli – Patané – Respighi"
Cremona celebra la grande lirica
24 Nov 2025 A Cremona la tassa rifiuti
meno cara d'Italia
Puglia, Decaro eletto presidente “Risultato straordinario, da domani al lavoro”

BARI (ITALPRESS) – “E’ un risultato elettorale straordinario, oltre ogni aspettativa, sento il peso però di questo risultato, quindi da domani devo mettermi a lavorare per meritarmi la fiducia di chi mi ha votato e recuperare quella di chi non è andato a votare. In queste elezioni a livello nazionale c’è un dato negativo: l’astensionismo”. Lo ha detto Antonio Decaro, candidato del centrosinistra alla Regione Puglia, commentando i risultati elettorali che lo vedono vincitore. xa2/vbo/mca2

