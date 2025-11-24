Tragico incidente nella notte tra domenica e lunedì, sull’autostrada A1, direzione Napoli–Milano, all’altezza del chilometro 39 a Casalpusterlengo.

L’allarme è scattato poco prima delle 3.30 per un violento scontro tra una Renault e una Volvo. In quelle stesse ore la polizia stradale di Guardamiglio era già impegnata a gestire un precedente tamponamento avvenuto tra il Basso Lodigiano e Casalpusterlengo, che aveva provocato due feriti non gravi.

Il primo incidente aveva generato una coda di circa due chilometri. Durante la ripartenza, una delle auto incolonnate si sarebbe fermata per un guasto. Un’altra vettura sopraggiunta, secondo le prime ricostruzioni, l’ha tamponata con estrema violenza. Sette le persone coinvolte: una 22enne piemontese ha perso la vita e la polizia ha avviato le procedure per informare la famiglia. Per altri quattro coinvolti si è reso necessario il ricovero in ospedale. Due invece sono stati curati sul posto.

I soccorsi sono stati ingenti e tempestivi: sul posto ATS Novate, Polizia Stradale, vigili del fuoco di Piacenza e numerosi equipaggi del 118 coordinati dalla centrale Soreu Pianura. Sono intervenuti quattro ambulanze, due automediche e l’elisoccorso partito da Brescia. Alcuni feriti sono stati trasferiti in codice giallo negli ospedali di Codogno, Crema, Cremona e al San Matteo di Pavia.

L’impatto ha disseminato detriti sull’intera carreggiata, imponendo la chiusura totale dell’autostrada. Autostrade per l’Italia ha invitato gli automobilisti a uscire in anticipo. La riapertura è avvenuta alle 6 del mattino, dopo la rimozione della salma e la pulizia dell’asfalto. Le autorità stanno completando i rilievi per definire l’esatta dinamica dell’accaduto.

© Riproduzione riservata