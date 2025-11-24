Ultime News

24 Nov 2025 "Cappuccilli – Patané – Respighi"
Cremona celebra la grande lirica
24 Nov 2025 A Cremona la tassa rifiuti
meno cara d'Italia
24 Nov 2025 Grande partecipazione di studenti
al premio dedicato a Fabio Moreni
24 Nov 2025 Evento al Crit: "Turismo Meeting
Industry, il modello Cremona"
24 Nov 2025 Dlf, società: "Basta falsi allarmi,
è tempo di una nuova fase"
Video Pillole

Tg Economia – 24/11/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Consumi, cambiano i comportamenti degli italiani
– La formazione trasforma l’organizzazione del lavoro
– Nel terziario oltre 200 contratti “pirata”
– Fisco, la lotta all’evasione rimane una priorità
abr/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...