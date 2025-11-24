Ultime News

24 Nov 2025 "Cappuccilli – Patané – Respighi"
Cremona celebra la grande lirica
24 Nov 2025 A Cremona la tassa rifiuti
meno cara d'Italia
24 Nov 2025 Grande partecipazione di studenti
al premio dedicato a Fabio Moreni
24 Nov 2025 Evento al Crit: "Turismo Meeting
Industry, il modello Cremona"
24 Nov 2025 Dlf, società: "Basta falsi allarmi,
è tempo di una nuova fase"
Video Pillole

Tg News – 24/11/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Vanoni, l’ultimo saluto nella Chiesa di San Marco a Milano
– Proiezioni Regionali: in Veneto Stefani, in Campania Fico, in Puglia Decaro
– Usa e Ucraina, nuovo piano di pace di 19 punti
– Famiglia nel bosco, Ministero “Rispettato obbligo scolastico”
– Napoli, 19enne ucciso per errore, il bersaglio era un amico
– Udine, due corpi trovati in edificio dismesso
– Rischio povertà, Calabria tra le peggiori in Ue
– A Verona l’ufficio postale diventa multilingue, inclusione al centro
– Previsioni 3B Meteo 25 Novembre
azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...