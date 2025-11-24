Video Pillole
Tg Sport – 24/11/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Terza Coppa Davis di fila, Italia ancora sul tetto del mondo
– Pulisic segna e Maignan para, il derby di Milano è rossonero
– La Roma vince ed è in testa da sola, bene Lazio e Parma
– Verstappen vince e riapre tutto, Ferrari solo quarta e ottava
– La Barba al Palo – Figurine da tennis, Ce l’ho Mi manca
mrv
