24 Nov 2025 Carenza organico in polizia, allarme
Sap: "Situazione al collasso"
24 Nov 2025 Fuga di monossido in azienda,
13 persone intossicate
24 Nov 2025 Anna Zanibelli presenta
il suo libro a Soncino
24 Nov 2025 Alcol al volante,
due patenti ritirate
24 Nov 2025 Fingono raccolta fondi benefica, ma
intascano i soldi: coppia nei guai
Tg Sport – 24/11/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Terza Coppa Davis di fila, Italia ancora sul tetto del mondo
– Pulisic segna e Maignan para, il derby di Milano è rossonero
– La Roma vince ed è in testa da sola, bene Lazio e Parma
– Verstappen vince e riapre tutto, Ferrari solo quarta e ottava
– La Barba al Palo – Figurine da tennis, Ce l’ho Mi manca
