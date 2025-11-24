Ultime News

24 Nov 2025 "Cappuccilli – Patané – Respighi"
Cremona celebra la grande lirica
24 Nov 2025 A Cremona la tassa rifiuti
meno cara d'Italia
24 Nov 2025 Grande partecipazione di studenti
al premio dedicato a Fabio Moreni
24 Nov 2025 Evento al Crit: "Turismo Meeting
Industry, il modello Cremona"
24 Nov 2025 Dlf, società: "Basta falsi allarmi,
è tempo di una nuova fase"
Video Pillole

Vanoni, assessore Sacchi “Milano perde una delle sue anime culturali”

MILANO (ITALPRESS) – “Questo innanzitutto è il tributo che Milano ha dedicato alla sua Ornella. Lei era un pezzo di Milano, l’abbiamo detto in tante sedi, in tanti modi e lo diciamo anche dopo la sua scomparsa. Milano perde una delle sue anime culturali, una delle sue protagoniste, la città l’ha abbracciata. Vedere il piccolo teatro in questi giorni è stato veramente un’emozione”. Lo ha detto l’assessore alla cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi, fuori dalla chiesa di San Marco a Milano, dove si sono svolti i funerali di Ornella Vanoni.
