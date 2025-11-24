Vanoni, l’ultimo saluto della città di Milano





MILANO (ITALPRESS) – Nella chiesa, gremita di gente, di San Marco, nel quartiere milanese di Brera, si sono tenuti funerali di

Ornella Vanoni. “Le canzoni diventano ritornelli della vita. Sono come i lumini in chiesa, che continuano a muovere la fiammella anche quando non vi siamo”, ha detto don Luigi Garbini durante l’omelia. Fuori dalla chiesa centinaia di persone per l’ultimo saluto.

