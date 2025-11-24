World Boxing Congress, Golovkin nuovo presidente: via libera alle nuove regole

ROMA (ITALPRESS) – Un nuovo capitolo per la boxe mondiale. Si è svolto a Roma il World Boxing Congress, all’interno del quale la Federazione Internazionale ha eletto per acclamazione il suo nuovo presidente, il kazako Gennadiy Golovkin, unico candidato in lizza per la posizione di numero uno. Assieme all’argento olimpico di Atene 2004 sono stati eletti anche il nuovo vice presidente e i membri del board. All’interno del Congresso sono state approvate alcune modifiche dello Statuto, tra le quali la policy relativa al riconoscimento di genere, con 41 voti a favore, che conferma quanto deciso a maggio dal board della World Boxing in merito alla previsione obbligatoria per gli atleti di sottoporsi al test di genere prima di ogni competizione internazionale sotto l’egida di World Boxing. Sono stati inoltre approvati il bilancio 2025 e il bilancio preventivo 2026.

