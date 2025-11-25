Casasco “Equilibrare la lotta all’evasione fiscale e la tutela del contribuente”

ROMA(ITALPRESS) – “Il lavoro che sta facendo la commissione bicamerale sull’anagrafe tributaria, ha soprattutto il compito di equilibrare quella che è la lotta all’evasione e la tutela del contribuente. Anche l’uso dell’intelligenza artificiale è uno strumento fondamentale, importante e anche lì deve, naturalmente, essere tutelata la privacy. Soprattutto dev’essere uniformata, a livello europeo, la conformità sia fiscale sia della privacy, fondamentale anche per un discorso di competitività e soprattutto per lotta all’evasione e altrettanto la tutela del contribuente a livello nazionale”. Lo ha detto Maurizio Casasco, presidente della commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria, a margine di un convegno sul fisco alla Camera.

