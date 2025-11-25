Dalle telco servizi sempre più integrati per il mercato dell’energia

MILANO (ITALPRESS) – Il settore energetico sta vivendo una stagione di profonda trasformazione, con modelli di business che si evolvono rapidamente in uno scenario sempre più interconnesso. In questo contesto le competenze infrastrutturali e digitali di una telco possono tradursi in un vantaggio per i clienti nel mercato dell’energia. Ne ha parlato Federico Negri, Chief B2C Commercial Officer Fastweb+Vodafone, nel corso dell’Utility Day che si è svolto a Milano.

f20/sat/gtr