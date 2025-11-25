Il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni ha presentato una nuova interrogazione per chiedere alla giunta lombarda di chiarire una volta per tutte le cause dei guasti che continuano a verificarsi lungo la linea ferroviaria Cremona–Treviglio e quali iniziative siano previste per ridurli e risolverli in modo stabile, così da minimizzare i disagi per gli utenti.

“Su questa linea ormai ogni giorno si registrano ritardi e soppressioni che causano notevoli disagi ai pendolari e compromettono la regolarità della circolazione” spiega il consigliere nel documento, elencando gli ultimi episodi. “A partire dallo scorso 21 ottobre, quando la soppressione di tre convogli ha generato pesanti ritardi sulle corse successive; il 3 novembre il treno delle 11.15 ha accumulato ritardo per un guasto all’infrastruttura all’altezza di Castelleone; il 17 novembre la corsa 10606 non è stata effettuata per manutenzione straordinaria e il primo treno utile per Milano è partito solo alle 12.41, senza altre possibilità intermedie”.

“Nella sola giornata di ieri (lunedì 24 novembre, ndr) sono state cancellate ben quattro corse, mentre due sono state modificate con fine corsa a Crema” continua il consigliere Dem. “E tutto questo senza un adeguato preavviso e senza che i passeggeri – in gran parte pendolari e studenti – potessero conoscere le effettive ragioni dei disservizi”.

“La responsabilità del trasporto ferroviario regionale rientra nelle competenze di Regione Lombardia, che è responsabile della programmazione e del finanziamento del servizio ferroviario regionale” conclude Piloni. “Si assuma dunque le proprie responsabilità e pretenda da Trenord standard adeguati, mettendo finalmente fine a disservizi che gravano da troppo tempo sui pendolari”.

