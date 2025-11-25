Ultime News

Cronaca

Doppia rapina in Germania:
arrestato 29enne a Soresina

Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Soresina hanno arrestato un uomo di 29 anni, domiciliato in città e già sottoposto agli arresti domiciliari, in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Düsseldorf. L’uomo è ritenuto responsabile di due rapine aggravate avvenute lo scorso aprile nelle città tedesche di Ostrabe e Merbush.

Secondo quanto ricostruito dalle autorità tedesche, il 29enne avrebbe agito in concorso con altri complici, sottraendo orologi di valore e provocando lesioni alle vittime. Per questi fatti è stato condannato a 15 anni di reclusione.

I militari lo hanno raggiunto nella sua abitazione e tratto in arresto, per poi trasferirlo nel carcere di Cremona. L’uomo rimarrà a disposizione della Corte d’Appello di Brescia, che dovrà decidere sull’estradizione verso la Germania.

