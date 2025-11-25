Ladri in azione nell’abitazione gardesana dell’attaccante della Cremonese Jamie Vardy.

Nelle scorse ore ignoti sono entrati nella villa di Salò dove il calciatore ha scelto di vivere dopo l’ingaggio della Cremonese e hanno asportato gioielli e orologi per un valore di circa 100mila euro.

A dare la segnalazione sarebbe stato l’addetto alla sicurezza dell’abitazione. Il colpo si sarebbe consumato mentre la famiglia Vardy non era in casa: il furto risalirebbe a domenica, nelle ore in cui il giocatore era impegnato in Cremonese-Roma allo stadio Zini. Sul fatto indagano i Carabinieri di Salò.

Arrivato in chiusura della finestra di mercato estivo come grande colpo finale della Cremonese di Davide Nicola, l’attaccante ex Leicester ha scelto il lago di Garda come location per la propria famiglia e luogo dove stare in tranquillità con i propri figli.

Una tranquillità violata da malviventi che hanno svaligiato la sua abitazione ripulendola di preziosi, su tutti orologi di pregio e gioielli.

