Ultime News

Video Pillole

In Senato omaggio a Vanoni, La Russa “Tutti ricordiamo irregolarità fantasiosa”

ROMA (ITALPRESS) – “Non parlerò a lungo di Ornella Vanoni, non ce n’è bisogno, perché tutti ricordiamo chi è, le sue canzoni, il suo modo di vivere, la sua irregolarità fantasiosa e simpatica”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ricordando in Aula Ornella Vanoni. “Non credo di dover aggiungere altro se non rivolgermi nella preghiera e per qualche secondo rimanere in silenzio in memoria di Ornella Vanoni”, ha aggiunto.
(Fonte video: Senato)

